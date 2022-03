Attraverso i social Marco Melandri ha annunciato la fine del suo matrimonio con Manuela Raffaetà, madre di sua figlia Martina.

Dopo oltre 15 anni d’amore Marco Melandri e Manuela Raffaetà si sono detti addio. A confessarlo è stato lo stesso pilota che, attraverso i social, ha confermato le voci in circolazione in merito alla fine del suo matrimonio e a una liaison sentimentale che avrebbe avuto nel 2021, quandolui e Manuela si erano già lasciati. “Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita. Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità, in fondo, paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!”, ha scritto in un post Melandri, che è pronto a partire per l’Honduras.

Marco Melandri: l’addio a Manuela Raffaetà

In vista della sua partecipazione all’Isola dei Famosi Marco Melandri ha confermato di essere single dopo la fine del suo matrimonio e dopo una breve liaison vissuta nel 2021, all’indomani dalla sua rottura con Manuela Raffaetà (madre di sua figlia Martina). Nel suo post su Instagram Melandri ha svelato che oggi lui e l’ex moglie sarebbero riusciti a trovare un equilibrio per il bene della loro bambina e non ha mancato di tessere lodi sulla sua ex, con cui sembrerebbe aver mantenuto buoni rapporti:

“Ancora una volta le donne si sono rivelate superiori all’uomo. Manu, dopo un suo percorso, non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano, anziché entrare in conflitto, anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia”, ha scritto.

