Antonella Fiordelisi ha scagliato alcune frecciatine contro il suo ex, Francesco Chiofalo, e la fidanzata Drusilla ha prontamente replicato.

Da oltre un anno Drusilla Gucci fa coppia fissa con Francesco Chiofalo e, nelle ultime ore, a Pomeriggio Cinqu,e ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa con la ex del personal trainer romano, Antonella Fiordelisi, che nei giorni scorsi lo ha aspramente criticato via social. “Non ho niente contro di lei perché non la conosco. Ma è evidente che la ragazza ha dei problemi con il passato che dovrebbe risolvere. Passato è quella cosa che sta alle spalle, forse se riuscisse a fare questo processo farebbe un piacere a tutti”, ha dichiarato Drusilla.

Drusilla Gucci contro Antonella Fiordelisi

Drusilla Gucci non ha affatto apprezzato le parole di Antonella Fiordelisi sul conto del suo fidanzato, Francesco Chiofalo, e per questo ha replicato in diretta tv. La famosa ereditiera ha anche scagliato una frecciatina a Antonella in merito all’ipotesi del presunto tradimento di Chiofalo ai suoi danni: “Con me non è mai successo. Evidentemente non se lo sapevano tenere…”, ha dichiarato. Antonella Fiordelisi replicherà?

Nei giorni scorsi la Fiordelisi ha affermato che a suo avviso Chiofalo fosse “ossessionato” dal suo aspetto estetico perché sarebbe stato molto insicuro.

