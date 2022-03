Soleil Sorge ha confessato di avere un fidanzato segreto ma, secondo indiscrezioni, non sarebbe mai stata avvistata in dolce compagnia.

Da diversi giorni Soleil Sorge è rientrata a casa sua dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip e numerosi paparazzi avrebbero atteso invano nei pressi dell’abitazione dell’influencer al fine di scorgerla finalmente con il tanto chiacchierato fidanzato top secret che lei stessa ha ammesso di avere. Finora Soleil non è mai stata avvistata in dolce compagnia e c’è chi si chiede se non sia già tornata single o se, semplicemente, la notizia non sia vera.

Soleil Sorge: il fidanzato segreto

Al GF Vip Soleil Sorge ha confermato di avere un fidanzato segreto di cui però ha sempre preferito proteggere gelosamente la privacy. A diversi giorni dalla fine della sua esperienza nel reality show, l’influencer non è mai stata avvistata in compagnia dell’uomo misterioso e in tanti, tra i suoi fan, si chiedono se la notizia sia vera o se, addirittura, la storia tra i due non sia già finita.

Possibile che Soleil abbia voluto proteggere a tal punto la privacy dell’uomo in questione da evitare di vederlo dopo la fine del programma? Sulla questione al momento tutto tace.

