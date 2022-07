Secondo i rumor in circolazione la contessa Patrizia De Blanck sarebbe pronta a tornare al GF Vip, e insieme a qualcuno per lei molto speciale.

Patrizia De Blanck tornerà al GF Vip? Secondo i rumor in circolazione la contessa sarebbe pronta a farlo, ma questa volta non da sola. Insieme a lei infatti potrebbe essere presente il suo intimo amico Lorenzo Castelluccio, balzato agli onori delle cronache dopo che la stessa contessa lo aveva difeso da un attacco omofobo.

Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck vuole tornare al GF Vip

In tanti tra i fan del GF Vip 7 sono curiosi di sapere se la contessa Patrizia De Blanck tornerà all’interno del programma e se insieme a lei sarà davvero presente l’amico Lorenzo Castelluccio come mormorato da qualcuno. L’amico della contessa è lontano dal mondo dello spettacolo ma alcuni mesi fa è balzato agli onori delle cronache dopo che lei lo ha difeso pubblicamente da un attacco omofobo (e avrebbe dato un’ombrellata all’uomo che aveva osato insultarlo). Per saperne di più in merito alla vicenda non resta che attendere e in tanti tra i fan del programma sperano di saperne presto di più.

