Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger avrebbe sentito di nuovo Edoardo Tavassi.

All’Isola dei Famosi 2022 le cose tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi non si erano concluse nel migliore dei modi ma nelle ultime ore l’influencer, figlia di Eva Henger, ha dichiarato di aver sentito telefonicamente Edoardo e di aver chiarito con lui. Mercedesz ha anche confessato quali sarebbero i suoi sentimenti verso l’ex naufrago:

“Per quanto riguarda Edoardo ci siamo sentiti, abbiamo chiarito delle cose che andavano chiarite. Posso dire che se ci sarà qualcosa da raccontare sarò felice di farlo. Sì ho letto cosa ha detto che non era vera, ma c’è stato un malinteso che abbiamo chiarito quando io sono uscita. (…) Sì Edoardo mi piaceva, è sì, un uomo se mi fa ridere io impazzisco. Se ho percepito un interesse da parte di Edo? Sì e uno dei motivi per cui mi è piaciuto subito è che è una persona sincera. L’interesse c’era e io gli credo, sono convinta che sia così. Lui mi ha detto che il nostro sentimento andava esplorato fuori dall’isola. Se l’ho incontrato? Non dico nulla, non voglio rivelare i dettagli”, ha dichiarato Mercedesz al programma radio Non succederà più.

Mercedesz Henger: il chiarimento con Edoardo Tavassi

Ci saranno nuovi sviluppi tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi? La figlia di Eva Henger ha confessato in queste ore di aver chiarito con l’ex naufrago, che aveva affermato di preferirle Estefania Bernal. Nel frattempo in tanti sui social si chiedono se i due torneranno a mostrarsi insieme e se, soprattutto, Mecedesz riuscirà a conquistare Edoardo fuori dall’Isola (l’ex naufraga non ha mai fatto segreto di provare dei sentimenti per il suo ex compagno d’avventura). Per avere ulteriori notizie in merito alla vicenda non resta che attendere e i fan dei due ex naufraghi continuano a sperare in una loro liaison.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG