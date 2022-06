Una volta rientrato dall’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi ha spiegato perché ha deciso di chiudere con Mercedesz Henger.

La liaison tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger non è sopravvissuta alla fine dell’Isola dei Famosi e, una volta rientrato in Italia, il fratello di Guendalina Tavassi si è scagliato contro la figlia di Eva Henger affermando:

“Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno”, mentre su Estefania ha aggiunto: “Sicuramente Estefania la porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta.”

Edoardo Tavassi scarica Mercedesz Henger: i motivi

Mentre si vocifera che lui ed Estefania Bernal abbiano avuto un flirt nel resort in cui hanno pernottato in Honduras, sembra ormai chiaro che Edoardo Tavassi non voglia più avere a che fare con Mercedesz Henger che, a suo dire, sarebbe stata “falsa” nei suoi confronti.

La figlia di Eva Henger è approdata all’Isola dei Famosi confessando da subito di provare qualcosa per Edoardo, ma le cose tra i due non sono mai decollate e lei non è mai riuscita a conquistare del tutto la fiducia del suo compagno d’avventura. Mercedesz replicherà alle sue parole nei suoi confronti?

