Secondo i rumor in circolazione Alfonso Signorini avrebbe scelto altri due concorrenti per la settima edizione del GF Vip.

Subito dopo la fine della sesta edizione del GF Vip sono partiti i preparativi per la settima edizione e, secondo indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe deciso di far entrare nel cast del reality show anche l’attrice Antonella Ferrari e il cosiddetto “avvocato del diavolo” Luca Di Carlo, conosciuto dai fan dell’Isola dei Famosi per la sua amicizia con Ilona Staller. Oltre ai due sembra che potrebbero prendere parte al reality show anche la cantante Fiordaliso e Guendalina Canessa.

Alfonso Signorini

GF Vip 7: chi sono due possibili concorrenti

Ferve sempre di più l’attesa per la settima edizione del Grande Fratello Vip e, secondo indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe già scelto altri due concorrenti che potrebbero prendere parte al programma. Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma in tanti tra i fan del reality show sono impazienti di saperne di più.

Nelle ultime ore Katia Ricciarelli ha invece smentito l’ipotesi in merito al suo presunto ruolo come opinionista del reality show e sembra che anche Morgan e Asia Argento siano stati smentiti per il ruolo all’interno del programma. Non è dato sapere chi andrà sostituire Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nella prossima edizione del GF Vip, e Signorini per ora ha preferito non lasciare indizi in merito alla vicenda.

