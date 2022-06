Alfonso Signorini ha rotto il silenzio in merito alle ipotesi in circolazione riguardanti Katia Ricciarelli al GF Vip 7.

Secondo i rumor delle ultime settimane Katia Ricciarelli avrebbe potuto essere la nuova opinionista del GF Vip 7. L’indiscrezione è stata smentita dal conduttore del programma, Alfonso Signorini, che al momento non ha però fatto trapelare informazioni riguardanti i prossimi opinionisti del reality show. “Katia non sarà tra le prossime opinioniste del programma”, ha detto a Chi Magazine.

Katia Ricciarelli

Alfonso Signorini: Katia Ricciarelli al GF Vip 7

La notizia per cui molti attendevano conferme è stata definitivamente smentita: Katia Ricciarelli non sarà una delle opinioniste del GF Vip 7. Al momento l’unica cosa certa è che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli abbiano detto definitivamente addio al reality show, e per questo per la terza volta Signorini dovrà prodigarsi per scegliere due nuovi opinionisti. Nella precedente edizione del programma vi erano stati Antonella Elia e Pupo, ma anche in quel caso i due avevano abbandonato il loro ruolo dopo appena un’edizione del reality show.

Nelle scorse ore anche alcuni dei volti vip contattati dalla produzione del programma hanno smentito la notizia della loro partecipazione: tra questi vi sono anche Antonino Spinalbese e Francesco Facchinetti.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG