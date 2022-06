Antonino Spinalbese ha rotto il silenzio in merito al suo presunto ingresso al GF Vip e ha confermato di esser stato contattato dal programma.

Antonino Spinalbese ha confermato le voci in merito a un presunto contatto avuto con la produzione del GF Vip 7 ma ha fatto sapere di aver declinato l’offerta: l’ex fidanzato di Belen non potrebbe partecipare al reality show per via dei suoi molti impegni di lavoro. “Mi hanno cercato, mi vogliono rinchiudere nella Casa, ma io scappo. Io adesso sto pensando ad altro, a tutti gli investimenti di tempo e di denaro fatti fino ad ora. Sicuramente, se dovessi entrare, rimarrei quello che vedete adesso. Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa”, ha confessato a Trends&Celebrities su RTL 102.5.

Antonino Spinalbese dice no al GF Vip

Antonino Spinalbese avrebbe deciso di non prendere parte al GF Vip 7 nonostante gli sia stato proposto di fare parte del nuovo cast del programma. Attualmente l’ex fidanzato di Belen è impegnato con i suoi nuovi progetti nel mondo della moda e nelle ultime ore è stato paparazzato con la sua nuova fiamma: Helena Prestes.

Lui e l’ex volto di Pechino Express si frequenterebbero da circa un mese e secondo Chi il colpo di fulmine sarebbe scoccato durante una vacanza a Ibiza. La storia tra i due è destinata a durare?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG