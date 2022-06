Clizia Incorvaia ha svelato perché, a differenza di suo figlio Gabriele, non mostrerebbe mai sua figlia Nina sui social.

In tanti sui social si sono accorti che Clizia Incorvaia non abbia praticamente mai mostrato sui social sua figlia, Nina Sarcina, nata dall’amore naufragato per il cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. A quanto pare sarebbe stato proprio il musicista a chiedere alla modella che la bambina non venisse esposta e, rispondendo ai fan attraverso le sue stories, Clizia ha detto: “Abbiamo deciso così con il suo papà diverso tempo fa. Se guardate la mia bacheca, trovate Nina piccina… L’ho mostrata quando era piccina come sto facendo con Gabry“.

Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia e la figlia: l’accordo con Francesco Sarcina

Nonostante la loro unione sia naufragata ormai tre anni fa, Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina continuano a condividere l’amore per la figlia Nina, rimasta a vivere con la modella e il suo nuovo compagno, Paolo Ciavarro. I due hanno avuto insieme un bambino, Gabriele, che a differenza della sorella maggiore è spesso presente negli scatti sui social dei genitori. Clizia ha precisato che lei e l’ex marito avrebbero preso la decisione di comune accordo, e per questo sua figlia Nina non prenderebbe praticamente mai parte alle foto “di famiglia”.

Sarcina ha dichiarato di non aver mai tollerato l’attenzione di Clizia per i social e a Verissimo ha affermato: “Vivevo una vita dove era tutto basato sui like. Ad un certo punto mi sono rotto le pa…”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG