Gianluca Vacchi ha rotto il silenzio via social dopo le pesanti accuse a lui rivolte da alcuni suoi ex dipendenti.

Gianluca Vacchi, che nei giorni scorsi è stato protagonista di uno scandalo e numerose polemiche a causa delle denunce da parte di alcuni suoi ex dipendenti, ha scritto un lungo post via social per ringraziare tutti coloro che gli abbiano espresso la loro solidarietà: “Nella vita ho affrontato di tutto e niente mi ha mai scalfito. Tutte le ingiustizie e le menzogne si sono sgretolate di fronte alla verità e alla forza della mia tenacia. Oggi , grazie all’amore della mia famiglia , voliamo ad un altezza dove nessuna nube può oscurare anche solo per un attimo la serenità del nostro cielo. Grazie a tutti per le migliaia di messaggi di stima e affetto”, ha scritto l’imprenditore postando una foto in cui è ritratto insieme a Sharon Fonseca e alla loro bambina.

Gianluca Vacchi: il messaggio dopo lo scandalo

Gianluca Vacchi ha rotto il silenzio via social e, stando a un comunicato riportato dall’Ansa, avrebbe intrapreso le vie legali contro gli ex dipendenti che, a loro volta, lo avrebbero denunciato per sfruttamento. L’imprenditore sostiene che quelle dette sul suo conto sarebbero delle vere e proprie menzogne, nonostante nelle scorse ore sui social siano circolati alcuni audio incriminati dove lo si sentirebbe inveire proprio contro alcuni membri del suo staff. La questione proseguirà in tribunale e nel frattempo sui social centinaia di migliaia di utenti stanno chiedendo che il docufilm ispirato alla sua vita, Mucho Màs, venga ritirato da Prime Video.

