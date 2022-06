Dalla villa con “area safari” alla camera iperbarica, scopriamo quali sono state le follie e gli sfoggi di lusso fatti da Gianluca Vacchi.

Gianluca Vacchi si è fatto conoscere in rete per i suoi eccessi e i suoi sfoggi di lusso, e lui stesso ha confessato di essere avvezzo ad alcune terapie di benessere (come la crioterapia o la camera iperbarica) che sarebbero appannaggio solo per alcune delle star più ricche e famose del mondo. Scopriamo quali sono le principali stranezze che Mr Enjoy ha personalmente confessato di essersi concesso grazie al suo enorme patrimonio.

Gianluca Vacchi

Le follie di Gianluca Vacchi: la camera iperbarica e la crioterapia

Quello di Gianluca Vacchi è probabilmente uno dei volti più famosi dei social e parte del suo segreto per raggiungere sempre più fan è stato quello di condividere eccessi e successi della sua vita all’insegna del lusso e dell’agiatezza. Tra questi vi sono senza dubbio le attrattive da lui fatte costruire nelle sue lussuose proprietà, come la villa di Bologna dove sarebbe presente persino “un’area safari“. Lui stesso ha raccontato a La Repubblica: “Ho fatto arrivare sabbia dal deserto e ho creato un’area safari, con lodge dove gli ospiti si sentono come in Kenya. Quando un amico viene da me, deve essere un momento magico, deve voler tornare. Mi piace vivere bene.”

Vacchi ha confessato di alzarsi ogni mattino alle 5 e di dormire 2 ore nella sua camera iperbarica (un dispositivo medico volto a somministrare una maggior quantità d’ossigeno e ad una pressione maggiore rispetto a quella presente nell’ambiente) e a seguire trascorrerebbe 20 minuti circa in una vasca piena di ghiaccio (per la cosiddetta “crioterapia”, trattamento di benessere molto apprezzato dalle star e dai personaggi più facoltosi dello showbusiness).

Mr Enjoy ha anche ammesso di giocare a padel (nel suo centro sportivo privato) ogni giorno per almeno 4 ore e nei suoi video sui social si è fatto notare per i suoi sfoggi di lusso ai limiti dell’inverosimile. In un’occasione l’imprenditore si è mostrato persino in compagnia di un ippopotamo, che sarebbe stato ospite del suo giardino di casa (anche se in seguito, sulla vicenda, hanno indagato i carabinieri).

Inutile dire che, come altri imprenditori al suo stesso livello, Vacchi possiede numerose ville in giro per il mondo ed è inoltre proprietario di uno yacht e di un jet privato.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG