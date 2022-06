Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono grandi amiche e la moglie di Bonolis ha smentito le ipotesi riguardanti una loro rivalità.

Ospite a Oggi è un altro giorno insieme all’amica Laura Freddi – che è stata una ex di suo marito, Paolo Bonolis – Sonia Bruganelli ha espresso la sua ammirazione per la collega e amica e ha messo a tacere le ipotesi riguardanti una loro presunta rivalità. La conduttrice è arrivata persino a dire di considerare la Freddi come l’anima gemella di Bonolis: “Lei era la donna per lui, era la sua anima gemella”, ha dichiarato in diretta tv.

Sonia Bruganelli: il rapporto con Laura Freddi

Inaspettatamente Sonia Bruganelli e Laura Freddi non sono non hanno alcuna rivalità in corso, ma per giunta sono ottime amiche. La moglie di Paolo Bonolis ha riempito di complimenti la sua collega durante la loro ospitata a Oggi è un altro giorno ed è arrivata a dire di considerarla la donna perfetta per suo marito, nonostante oggi entrambi siano felicemente sposati. Laura Freddi ha cercato di schernirsi dalle troppe lodi della collega e ha affermato che all’epoca della sua storia con il conduttore fosse poco più di una ragazzina.

“Non posso dire che siamo diventate amiche, ma è nata una complicità inaspettata che ci ha reso appunto complici, tant’è vero che ogni tanto facciamo battute su Bonolis. Lei è una persona molto in gamba, intelligente, determinata, con un carattere forte. Non c’è nessuna rivalità fra di noi e credo che questo sia solo l’inizio della nostra nuova amicizia”, ha dichiarato Laura Freddi a Verissimo in merito al rapporto con la conduttrice.

