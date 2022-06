Simona Ventura ha affidato a un post sui social tutto il suo amore per la figlia Caterina, che ha compiuto 16 anni.

Simona Ventura ha una figlia, Caterina, che ha compiuto 16 anni. Le due sono legatissime e la conduttrice attraverso un post sui social ha voluto dedicare tutto il suo amore alla ragazza, che è diventata a tutti gli effetti sua figlia dopo un lungo percorso di affidamento. Caterina era la figlia di una parente della conduttrice, che le ha chiesto di prendersi cura di lei quando lei è nata.

Simona Ventura: la dedica alla figlia Caterina

Simona Ventura è una mamma felice e innamorata e, attraverso i social, non ha mancato di esprimere tutto il suo amore per sua figlia Caterina, che in queste ore ha spento 16 candeline. Caterina è stata adottata dalla conduttrice nel 2014 e lei stessa ha svelato che la bambina ha “due mamme”: “Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, è complicato, ma possibile. E molto bello. Abbiamo moltiplicato per due l’amore intorno a lei”, ha dichiarato la conduttrice a Verissimo in merito a sua figlia.

Oltre a Caterina Simona Ventura ha due figli, Giacomo e Niccolò, nati dall’amore per Stefano Bettarini. Oggi la conduttrice è legata al giornalista Giovanni Terzi, con cui si è detta intenzionata a convolare a nozze.

