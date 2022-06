Gustavo Rodriguez, il papà di Belen Rodriguez, si trova in ospedale, dove avrebbe subito un intervento chirurgico.

La madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, ha postato una foto dove è ritratta in compagnia del marito Gustavo in ospedale. “Guarisci presto Gus”, ha scritto Veronica nella didascalia all’immagine e, a seguire, ha svelato ai fan che l’ex naufrago avrebbe subito un intervento per un problema al colon e che presto potrà fare ritorno a casa.

Gustavo Rodriguez in ospedale

In queste ore in tanti sui social si sono preopccupati per le condizioni di salute di Gustavo Rodriguez, il padre di Belen, Jeremias e Cecilia che è stato ricoverato in ospedale. A fornire delucidazioni sul suo ricovero e sulle sue condizioni di salute ci ha pensato la moglie, Veronica Cozzani, che per prima ha postato uno scatto di Gustavo mentre si trovava in ospedale. Al momento non è dato sapere con esattezza quale sia stato il motivo del suo intervento né quali siano le sue condizioni di salute.

Gustavo Rodriguez è follemente innamorato della moglie Veronica e, durante la sua recente esperienza all’isola dei Famosi, le ha dedicato le sue parole d’amore in diretta tv, e ha finito per commuovere il pubblico televisivo.

