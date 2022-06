Antonino Spinalbese è stato avvistato da Chi mentre baciava Helena Prestes, ex concorrente di Pechino Express.

Antonino Spinalbese ha archiviato definitivamente il suo addio a Belen ed è stato avvistato mentre baciava appassionatamente Helena Prestes, la modella che ha recentemente partecipato a Pechino Express in coppia con Nikita Pelizon.

Antonino Spinalbese e Helena Prestes stanno insieme

Nuovo amore in vista per Antonino Spinalbese che, dopo la storia con Belen, sembra aver ritrovato la serenità accanto a Helena Prestes. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini i due si frequenterebbero da un mese e si sarebbero conosciuti nell’agenzia di moda per cui entrambi lavorano. Antonino Spinalbese al momento non ha confermato le voci in merito alla sua storia con la Prestes, ma in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

L’hair stylist e Belen Rodriguez si sono detti addio pochi mesi dopo la nascita della loro bambina, Luna Marì, e a seguire Belen si è rimessa insieme al suo ex marito, Stefano De Martino. Lei e Antonino sarebbero comunque riusciti a mantenere rapporti civili per il bene della loro bambina.

“Sì, stiamo di nuovo insieme. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro”, ha dichiarato Stefano al Corriere della Sera in merito al suo ritorno di fiamma con Belen.

