Francesco Facchinetti ha confessato di esser stato contattato dalla produzione del GF Vip 7 e ha svelato quale sarebbe stata la sua risposta.

Come Antonino Spinalbese anche Francesco Facchinetti ha svelato di esser stato contattato dalla produzione del GF Vip 7 e ha svelato quale sarebbe stata la sua risposta: “Devo raccontarvi la verità, mi avevano anche chiamato per fare il Grande Fratello Vip e io avevo già detto di sì. Poi però la mia famiglia e le persone con cui lavoro mi hanno detto che se fossi andato mi avrebbero azzerato davvero”, ha dichiarato nelle sue stories via social il personaggio tv.

Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti: il GF Vip 7

Anche Francesco Facchinetti sarebbe stato contatto per prendere parte al cast del GF Vip 7, ma purtroppo la sua risposta sarebbe stata negativa, così come quella di Antonino Spinalbese. Entrambi infatti hanno ammesso di essere concentrati su altri impegni di lavoro, ma chissà se in futuro accetteranno di prendere parte al programma.

Oltre a loro – che a quanto pare non prenderanno parte allo show – sembra che la produzione del GF Vip 7 abbia contattato anche Gigliola Cinquetti, ma al momento non è dato sapere se lei entrerà nella casa di Cinecittà. I fan del reality show sono in trepidante attesa di conoscere i vipponi che prenderanno parte alla nuova edizione del programma, che prenderà il via in autunno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG