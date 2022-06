Dopo la proposta di nozze in pompa magna, Benjamin Mascolo e Bella Thorne hanno annunciato la fine della loro storia.

Benjamin Mascolo e Bella Thorne, che avrebbero dovuto presto convolare a nozze, hanno annunciato pubblicamente il loro addio. Al momento non è dato sapere perché i due abbiano deciso di lasciarsi ma il cantante ha scritto sui social: “Doveva andare così. Ed è stato bello. Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei”, e ancora: “I nostri piani non sempre vanno come vogliamo. Dio solo sa quanti cuori ho spezzato e quanto ho fatto soffrire le persone a causa del mio ego. Mi prendo tutte le responsabilità e ora sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita”.

Bella Thorne

Benjamin Mascolo e Bella Thorne si sono lasciati

Dopo quello che sembrava essere un grande amore e dopo una proposta di nozze che aveva fatto rapidamente il giro dei social, Benjamin Mascolo ha annunciato il suo addio a Bella Thorne. Al momento non è dato sapere perché i due abbiano deciso di lasciarsi e il cantante ha scritto solo un post sui social, dove per altro non ha mai menzionato direttamente il nome dell’attrice. In tanti tra i suoi fan hanno espresso la loro tristezza alla notizia dell’addio e hanno chiesto ai due diretti interessati di fornire delucidazioni in merito alla vicenda. Benji e Bella romperanno il silenzio in merito alla questione?

