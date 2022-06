Ida Platano si è sfogata ancora una volta in merito a quanto accaduto tra lei e Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne.

La pace sembra ormai un miraggio per Ida Platano e Riccardo Guarnieri che, dopo l’ultima accesa lite avuta a Uomini e Donne, non sembrano intenzionati a riavvicinarsi. La dama bresciana al dating show ha chiarito che, per adesso, non ha più intenzione di parlare del suo ex compagno, che ancora una volta ha rappresentato per lei un’amara delusione.

“Dico solo questo: quando mi sono trovata a Uomini e Donne con davanti Riccardo ho detto tutto quello che potevo dire, anche con difficoltà. Come avete visto, non mi sono sentita molto bene”, ha dichiarato Ida, e ancora: “Non mi sento di aggiungere altro, per il momento. Deve passare questa fase. Poi magari ci sentiremo più avanti“.

Ida Platano: lo sfogo

Sembra che ancora una volta Ida Platano trascorrerà l’estate da single: lei stessa ha svelato a Uomini e Donne che starà con suo figlio Samuele e i suoi amici di sempre, e ha specificato di non avere alcuna intenzione di affrontare di nuovo Riccardo Guarnieri dopo quanto accaduto nelle ultime puntate di Uomini e Donne.

I due sono usciti insieme a cena, ma ancora una volta il cavaliere avrebbe messo in chiaro di non potersi impegnare con Ida, nonostante – secondo il pubblico in studio – abbia fatto di tutto per illuderla. Riccardo ha confessato di provare dei forti sentimenti per la dama bresciana (a cui aveva persino chiesto di sposarlo) ma oggi sembra che tra i due sia impossibile progettare un futuro insieme. Ida riuscirà a superare l’accaduto e a trovare il vero amore?

