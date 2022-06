Alex Belli e Delia Duran hanno fatto colorare coda e orecchie di Bella, la loro cagnolina. La questione ha sollevato un putiferio sui social.

Alex Belli e Delia Duran hanno portato il loro Spitz bianco, Bella, in una boutique per animali a Milano e l’avrebbero fatto sottoporre a un cambio di look: al cucciolo sono stati colorati coda e orecchie di rosa. La questione ha diviso il pubblico social e in molti hanno accusato i vip di aver trattato il loro cane come fosse “un giocattolo” e di aver usato prodotti che potrebbero rivelarsi nocivi per la sua salute.

Alex Belli e Delia Duran: il cane colorato

Delia Duran ha mostrato orgogliosa lo stravagante cambio di look a cui ha fatto sottoporre la sua cagnolina, Bella, ma forse non pensava di andare incontro a una vera e propria bufera sui social. In molti infatti hanno aspramente criticato la questione scrivendo tra i commenti sui social:

“Non è un giocattolo….un po di dignità…ma ormai….”, e ancora: “Ma sono tossici quei colori sul pelo dei cani!! Ma c’era proprio bisogno”. La boutique per animali a cui lei e Belli si sarebbero rivolti sarebbe famosa per usare prodotti “totalmente naturali, atossici e vegetali”. Delia e Belli riusciranno a far placare le polemiche nei loro confronti?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG