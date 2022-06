Sui social di Lory Del Santo sono comparsi numerosi messaggi in sua difesa, peccato che fossero tutti scritti con l’account dell’attrice.

Una miriade di messaggi in difesa di Lory Del Santo sono apparsi sui social canali social, peccato che fossero stati tutti scritti da lei o da chi gestisce il suo account social. Per l’attrice si tratta di una terribile gaffe, specie visti alcuni dei commenti contro gli opinionisti dello show (e ovviamente tutti a suo nome). “Ciao Lori ti ho amato all’interno dell’Isola”, si legge in un dei commenti firmati Lory Del Santo, e ancora: “Ti ammiro tantissimo” oppure “Ti temevano perciò di hanno buttato fuori”.

Lory Del Santo

Lory Del Santo: la terribile gaffe sui social

Lory Del Santo o chi gestisce il suo account deve aver dimenticato di cambiare l’autenticazione del profilo appartenente all’attrice dopo aver scritto una miriade di commenti in sua difesa dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi. Tra questi ve ne sono anche alcuni apertamente critici verso gli opinionisti dell’Isola dei Famosi, e tra uno di questi si legge:

“Indegno programma! Indegno per una conduzione di basso livello, per un ‘opinionista’ non pervenuto come Savino, per un signor Vladimir Guadagno irrispettoso e irriverente a cospetto di una grande professionista come te!”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? E soprattutto, l’attrice si scuserà per quanto accaduto? Nelle scorse ore anche il suo manager è intervenuto sui social in sua difesa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG