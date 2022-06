Dopo l’eliminazione di Lory Del Santo dall’Isola dei Famosi il suo manager ha preso le sue difese via social.

Paolo Chiparo, manager di Lory Del Santo, è sbottato via social dopo l’eliminazione dell’attrice all’Isola dei Famosi e si è scagliato contro il cast e la produzione del programma. “Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la queen Lory Del Santo ad arrivare fin qui, nessuno poteva immaginarlo, né lei né io. Di certo Lory non pensava di vincere l’Isola, non era nei suoi piani e tantomeno nelle mie previsioni. Un’Isola Lory l’aveva già vinta, 15 anni fa. Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio, evidentemente abbiamo visto dei day time diversi, perché Lory non ha mai parlato male di nessuno”, ha scritto in un suo lungo post via social.

Lory Del Santo: lo sfogo del manager

Attraverso un lungo sfogo via social il manager di Lory Del Santo ha preso le sue difese, affermando che l’attrice si sarebbe trovata a convivere con “un branco di lupi” che l’avrebbero “massacrata senza pietà” durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi.

“Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato, né ricordato la vita di Lory, il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità. Poteva essere l’occasione per raccontare la forza di una donna, anche se qualcuno adesso dirà, che i reality non sono programmi che hanno il compito di educare o di insegnare qualcosa a qualcuno, ma solamente di regalare spensieratezza. Io invece, credo che i reality hanno il potere della comunicazione e quindi il dovere di lanciare dei messaggi positivi e inni alla vita. La storia di lory poteva essere d’esempio per tante donne fragili, che vivono nel dolore, lo stesso dolore che ancora prova Lory, con cui ha imparato a convivere”, ha scritto il manager dell’attrice. Lory Del Santo romperà il silenzio in merito all’accaduto? In tanti sono curiosi di sapere cosa dirà sulla sua esperienza all’Isola una volta rientrata in Italia.

