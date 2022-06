Nicolò Zaniolo sembra essere un papà innamorato di suo figlio Tommaso nonostante i problemi da lui vissuti in passato con la sua ex, Sara Scaperrotta.

Il settimanale Chi ha paparazzato Nicolò Zaniolo durante un weekend trascorso in compagnia della famiglia della sua ex, Sara Scaperotta, e del loro bambino, Tommaso. Nelle immagini si vede Zaniolo giocare sorridente con il bambino, ma a tutti è noto che il periodo che ha preceduto la sua nascita non sarebbe stato dei più semplici per lui e la sua ex. Sara Scaperrotta lo aveva accusato via social di aver lasciata completamente sola: “La paura che all’inizio ho provato per via dell’assenza di una figura paterna per il bambino e di un complice con cui intraprendere questo percorso, presto si è trasformata in un forte dispiacere, anche per le modalità che mi sono state riservate. Non per la bufera mediatica in cui mi sono ritrovata o per le notizie della sua vita privata che puntualmente mi arrivavano mezzo stampa, ma perché Nicolò si stava perdendo tutte le emozioni, le scoperte, quel misto di gioia e di spavento che caratterizzano tutto il periodo della gravidanza”, aveva scritto la ragazza in uno sfogo via social.

Nicolò Zaniolo insieme al figlio

Il settimanale Chi ha sorpreso per la prima volta Nicolò Zaniolo in compagnia del figlio Tommaso. Il calciatore ha trascorso un weekend alla Maddalena in compagnia della sua ex e della famiglia di lei, e sembra che i due siano riusciti a trovare un equilibrio dopo la nascita del bambino (che era stata preceduta da una bufera mediatica). Zaniolo aveva pubblicamente affermato di non sentirsi pronto per fare il genitore, ma aveva anche affermato di volersi prendere le sue responsabilità e, a quanto pare, oggi i rapporti tra lui e la madre del piccolo Tommaso sarebbero distesi.

