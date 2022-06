Lucio Presta è tornato ad attaccare pubblicamente Heather Parisi, che ha perso la causa contro di lui e non lo ha mai risarcito.

Lucio Presta si è scagliato pubblicamente contro Heather Parisi per una vicenda che risale al 2017. La showgirl ha perso la causa per diffamazione contro il produttore e per questo avrebbe dovuto risarcirlo di una cifra stabilita dai giudici e che però, a detta di Presta, non avrebbe mai sborsato. “Heather Parisi ricordo che il tribunale 1 grado ti ha condannato sia per diffamazione nella causa con me, che per illecita pubblicazione di immagini con me ed i miei figli al pagamento dei danni e delle spese, ma nn hai rispettato le due sentenze pagando.Ti nascondi ad HongK?”, ha scritto Presta in un tweet.

Lucio Presta si è scagliato pubblicamente contro Heather Parisi e ha minacciato di farle pignorare i suoi guadagni a seguito della causa per diffamazione che la showgirl ha perso contro di lui. I fatti risalgono al 2017, quando tra i due avevano iniziato a serpeggiare i primi malumori a causa di Nemicamatissima, lo show che ha visto protagonista Heather Parisi e l’acerrima nemica Lorella Cuccarini. La vicenda finì in tribunale, dove Presta accusò la showgirl per diffamazione.

“Lei ha fatto una cosa che non avrebbe dovuto fare, non a me ma ai miei figli, che l’hanno sempre chiamata zia per tutta la vita e i ragazzi hanno ritenuto che fosse giusto che questa cosa finisse in un’aula di tribunale”, aveva tuonato lui a mezzo social, mentre questa volta ha aggiunto: “Mi vedo costretto a fare a tutte le tv italiane così se lavora le pignoro i soldi”.

