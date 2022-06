Fabrizio Corona ha confessato a Chi di essere intenzionato a sposare la sua fidanzata, la modella Sara Barbieri.

A quanto pare la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri (che hanno oltre 20 anni di differenza) starebbe procedendo a gonfie vele. L’ex Re dei paparazzi ha affermato di essere pronto a sposare la giovane modella e ha specificato che le nozze potrebbero già tenersi tra settembre e ottobre. “Nozze? Certo, io Sara la sposo, noi due ci sposiamo”, ha dichiarato a Chi, e ancora: “Sara è importante, è diversa, sì, è una storia importante per me”.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: le nozze con Sara Barbieri

Fabrizio Corona non smette mai di stupire e questa volta lui stesso ha svelato di essere pronto a sposare la fidanzata, Sara Barbieri, con cui fa coppia fissa da ormai quasi un anno. L’ex Re dei paparazzi ha anche rivelato di continuare ad avere un buon rapporto con la sua celebre ex, Belen Rodriguez, con cui si sentirebbe assiduamente.

Corona sta ancora scontando la pena per lui stabilita dal tribunale e solo di recente, a Capri, avrebbe rivisto il mare dopo ben 4 anni. “Belen spesso mi chiede: ‘Ma come fai a non impazzire?’ Ma io il mare ce l’ho dentro”, ha dichiarato l’ex Re dei paparazzi a proposito di una conversazione avuta con la showgirl argentina, che oggi sembra avere con lui solo un buon rapporto d’amicizia.

