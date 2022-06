Diletta Leotta si è concessa una vacanza a Palma De Mallorca in compagnia della sua nuova fiamma, il modello Giacomo Cavalli.

Il settimanale Chi ha sorpreso Diletta Leotta e il suo fidanzato, Giacomo Cavalli, durante una romantica vacanza a Palma De Mallorca. I due ancora non hanno ufficializzato la liaison ma entrambi hanno postato alcune foto del loro soggiorno e la conduttrice ha fatto il pieno di like con un seducente costume da bagno. Lei e il modello hanno iniziato a frequentarsi alcuni mesi fa, ma hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro storia.

Diletta Leotta e Giacomo Cavalli in vacanza

Dopo l’importante storia d’amore con Can Yaman (naufragata a un passo dalle nozze) Diletta Leotta sarebbe riuscita a ritrovare l’amore: oggi al fianco della conduttrice vi è Giacomo Cavalli, modello bresciano classe 1993 con cui più volte è stata avvistata insieme durante l’anno. I due non hanno confermato né smentito le voci in circolazione, ma in tanti tra i fan della conduttrice sono impazienti di conoscere i retroscena sulla loro storia d’amore.

Nel frattempo Diletta Leotta si è goduta una vacanza all’insegna del relax a Palma De Mallorca, e sui social non ha risparmiato ai fan alcuni scatti bollenti in costume da bagno. La conduttrice sembra essere più felice che mai e in tanti non vedono l’ora di sapere se la sua storia con il modello sia destinata a durare.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG