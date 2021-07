Nuovo litigio incredibile tra Can Yaman e Diletta Leotta, o per lo meno così assicura Alessandro Rosica, noto Instagrammer specializzato sul gossip. Il giovane, tramite una serie di Instagram Stories pubblicate sul suo profilo che non a caso si chiama “Investigatore Social” ha spiegato che tra Can Yaman e Diletta sarebbe finita per sempre.

L’attore turco e la giornalista sportiva sono stati più volte criticati di recente. In molti sostengono che la loro relazione sia sempre stata finta, spinta soltanto dall’ondata di pubblicità reciproca. I fan di Can Yaman, invece, credono che l’amore che il turco prova per Diletta sia vero. Le recenti vacanze estive trascorse a Istanbul per Diletta Leotta avevano fatto parzialmente ricredere chi pensava che i due fingessero di stare assieme. Ora però secondo Alessandro Rosica la finta love-story tra i due sarebbe finita per sempre.

“Ci ho investito molto tempo su questa finta love-story, oggi non sono felice ma raggiungo un traguardo personale”. Il giovane già in passato si era impegnato a spiegare perché la relazione tra Can e Diletta fosse finta, con non poco riscontro dal pubblico che gli dava pienamente ragione. Ora, l’Investigatore Social aggiunge:

“Sono certo al 100% di quello che sto dicendo altrimenti non mi esporrei così. Ho le mie fonti, lo sappiamo solo io e altre tre persone. Tra Can Yaman e Diletta Leotta una litigata furibonda, pazzesca. Incredibile, è finito per loro il circo. Non so se si inventeranno qualcos’altro pur di dire di stare insieme ma non stanno più insieme, secondo me è finita per sempre”.

Nessun dichiarazione ufficiale, come di consueto, da parte dei diretti interessati. Anche in passato quando le telecamere di Striscia La Notizia avevano raggiunto Diletta Leotta cercando di farle ammettere che la sua relazione con Can fosse finta, la giornalista aveva desistito. Chissà stavolta se qualcosa dichiarerà e, soprattutto, se continuerà ad indossare l’anello di fidanzamento di Can.

Non sappiamo come stiano davvero le cose, ma certamente di sviluppi futuri ce ne saranno eccome. Tra Can e Diletta, inverosimilmente, si è sempre parlato di matrimonio. Che ne sarà ora?