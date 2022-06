Il divo hollywoodiano George Clooney ha rotto il silenzio sulla sua storia con Elisabetta Canalis, durata circa due anni.

George Clooney – in un’intervista riportata da DiLei – avrebbe svelato alcuni retroscena sulla fine della sua storia con Elisabetta Canalis che, a quanto pare, si sarebbe conclusa pacificamente da parte di entrambi. “Non la conoscete nel privato, io l’ho conosciuta davvero. Voi non sapete cosa mi faceva. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita“. avrebbe dichiarato l’attore, oggi sposato con Amal Alamuddin.

Elisabetta Canalis

George Clooney: la confessione su Elisabetta Canalis

Per ben 2 anni gli avvistamenti di George Clooney in compagnia di Elisabetta Canalis hanno riempito le pagine della cronaca rosa e in tanti tra i fan dell’ex velina speravano che la storia tra i due fosse destinata a durare per sempre. A quanto pare la liaison tra i due è finita pacificamente e l’attore ha ricordato infatti quanto la showgirl italiana l’abbia fatto divertire.

Oggi i due sono rispettivamente sposati e hanno avuto dei figli: George Clooney è padre dei gemelli avuti insieme a Amal, Ella e Alexander, Elisabetta Canalis ha invece avuto la figlia Skyler Eva insieme al marito Brian Perri. Non è dato sapere se lei e il divo Hollywoodiano si siano più sentiti dopo il loro addio, e in tanti sono curiosi di saperne di più.

