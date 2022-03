Amal Alamuddin è stata eletta donna dell’anno e ha dedicato tutto il suo amore al marito George Clooney.

Il Time ha eletto Amal Alamuddin donna dell’anno e l’avvocatessa libanese ha espresso tutto il suo amore al marito, George Clooney, a cui ha dedicato questo importante onore.

“Avevo 35 anni quando ho conosciuto George. E all’epoca non ero entusiasta all’idea di sposarmi e avere figli”, ha dichiarato Amal al Time, e ancora: “Abbiamo una casa piena di amore e risate. È un gioia al di là di qualsiasi cosa avrei mai potuto immaginare. Mi sento molto fortunata ad aver trovato un grande amore nella mia vita e a essere una madre”.

George Clooney Amal Alamuddin

Amal Alamuddin eletta donna dell’anno

Per il suo impegno politico e social, Amal Alamuddin è stata eletta dal Time come donna dell’anno. La moglie di George Clooney, nella sua intervista al prestigioso giornale, ha dedicato alcune parole d’amore al marito George Clooney, che non ha mai mancato di sostenerla e con cui ha creato una splendida famiglia.

I due hanno avuto due figli gemelli, Alexander e Ella, di cui hanno sempre cercato di proteggere la privacy. In merito al suo amore per la moglie George Clooney ha dichiarato a People: “Io non volevo sposarmi, non volevo avere figli. Poi questo straordinario essere umano è capitato nella mia vita e mi sono innamorato pazzamente. Ho saputo fin dal primo momento in cui l’ho incontrata che con lei sarebbe stato tutto diverso”.

