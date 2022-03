Leonardo DiCaprio ha donato 10 milioni di dollari all’Ucraina per sostenere gli sforzi del paese (di cui era originaria sua nonna) difronte alla guerra.

Leonardo DiCaprio è da sempre sensibile alle tematiche ambientali e sociali e, nelle ultime ore, ha iniziato a circolare la notizia secondo cui l’attore avrebbe donato ben 10 milioni di dollari al governo Ucraino, che deve sostenere enormi sforzi militari e umanitari per far fronte all’esercito russo. Non molti sanno che la nonna del celebre divo hollywoodiano era originaria proprio dell’Ucraina (per la precisione di Odessa).

Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio: 10 milioni donati all’Ucraina

Dopo Gigi Hadid e numerose altre celebrità anche Leonardo DiCaprio ha partecipato attivamente all’ondata di solidarietà e di aiuto nei confronti dell’Ucraina, che in queste ore si sta trovando a opporre resistenza all’esercito russo. Il celebre divo Hollywoodiano avrebbe investito in tutto 10 milioni di dollari per sostenere l’Ucraina, e in molti credono che DiCaprio sia molto legato al paese perché lì affonderebbero le sue radici.

Sua nonna Elena Smirnova (scomparsa nel 2008 a 80 anni) sarebbe stata originaria proprio di Odessa, in Ucraina. L’indiscrezione sta facendo il giro del web ma DiCaprio, da sempre molto riservato, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG