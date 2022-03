Cameron Diaz ha confessato i retroscena della sua vita quotidiana dopo il suo addio al mondo dello spettacolo.

Nel 2018 Cameron Diaz ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo a tempo indeterminato per potersi concentrare maggiormente sulla sua famiglia. Alla BBC lei stessa ha dichiarato che la sua vita sarebbe di gran lunga migliorata dopo il suo addio a Hollywood:

“Sono stata assolutamente vittima delll’oggettivazione del corpo femminile a cui tante donne sono sottoposte ogni giorno dalla società. È difficile non farsi intrappolare ed è ancora più complicato guardarti e non confrontarti con i parametri di bellezza che ci vengono imposti. Eppure in questi ultimi otto anni mi sono realmente liberata, come un animale selvatico, finalmente tornato allo stato di libertà. La verità è che stare seduta davanti allo specchio del camerino per ore e ore ogni giorno come attrice era diventata per me una situazione tossica”, ha confessato l’attrice.

Cameron Diaz dopo l’addio a Hollywood

Cameron Diaz ha finalmente trovato la sua dimensione insieme al marito, Benji Madden, e a sua figlia, la piccola Reddix. L’attrice ha deciso di andare a vivere con la sua famiglia lontana da Hollywood e ha ammesso di essersi finalmente liberata da certi stereotipi legati al suo aspetto e alla sua carriera.

Oggi Cameron Diaz sembra essere più felice che mai, e a quanto pare non avrebbe intenzione di tornare molto presto a fare l’attrice. In futuro cambierà idea?

