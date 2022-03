Secondo indiscrezioni i rapporti tra il Principe William e Harry non sarebbero migliorati rispetto a un anno fa.

L’intervista scandalo di Harry da Oprah Winfrey ha creato tensioni nella famiglia Reale e, secondo il Telegraph, lui e suo fratello William non sarebbero riusciti a ricucire lo strappo. In particolare a ferire William sarebbero state le parole espresse da Meghan e Harry in merito ai presunti episodi razzisti ai danni del piccolo Archie Harrison e – a detta loro – compiuti da alcuni membri della famiglia Reale.

Secondo il Telegraph i rapporti tra il Principe Harry e suo fratello William non sarebbero dei migliori e da circa un anno i due non si vedrebbero. Harry a quanto pare non è tornato più a Londra e, proprio nei giorni scorsi, si è sparsa la voce che la Regina sarebbe “disperata” perché non avrebbe ancora avuto modo di conoscere la sua ultima nipotina, Lilibet Diana.

In merito ai suoi rapporti con Harry, il Principe William ha rivelato in un’intervista: “Noi siamo fratelli e saremo sempre fratelli, io sarò sempre presente per lui e lui per me. Ma certamente al momento siamo su strade diverse”, ha confessato il primogenito di Carlo e Diana al Sun.

