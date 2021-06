E’ nata la figlia di Harry e Meghan: la secondogenita dei duchi del Sussex è venuta al mondo venerdì 4 giugno 2021 alle 11.40 (ora della California), ma la notizia è stata diffusa solo oggi, domenica 6 giugno, con un post sui social. Il nome dato alla prima figlia della coppia non più reale è destinato a far discutere: Harry e Meghan hanno scelto per la figlia Lilibet “Lili” Diana. In questo modo omaggiano contemporaneamente la bisnonna Elisabetta II, chiamata affettuosamente Lilibet dai genitori e dal marito Filippo (scomparso da poco), e la defunta nonna Lady Diana Spencer. Una decisione davvero simbolica che potrebbe da una parte intenerire il cuore della regina Elisabetta II dopo le amarezze che il nipote le ha riservato con le sue interviste televisive, le sue dichiarazioni certo non generose e gli ultimi documentari choc, ma dall’altra acuire le fratture, visti i precedenti non proprio idilliaci tra la Sovrana e la defunta Principessa del Galles.

Dicevamo che la notizia è stata diffusa con una nota stampa ufficiale pubblicata sul sito dei Duchi del Sussex.

“E’ con immensa gioia che il Principe Harry e Meghan, Duca e Duchessa del Sussex, danno il benvenuto alla loro figlioletta, Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Lili è nata venerdì 4 giugno alle 11.40 tra le fidate mani dei dottori e dello staff del Santa Barbara Cottage Hospital a Santa Barbara, in California. Alla nascita la bambina pesava 3 kg e 230 gr. Madre e figlia stanno bene e sono a casa (a Montacito, ndr). Lili prende il nome dalla bisnonna, Sua Maestà la regina, il cui soprannome in famiglia è Lilibet. Il secondo nome, Diana, è stato scelto per omaggiare la sua amata, e defunta, nonna, la Principessa del Galles. E’ il secondo figlio per la coppia, che ha già avuto due anni fa Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Il Duca e la Duchessa ringraziano per i calorosi auguri e per tutte le preghiere rivolte in questo momento così speciale per la loro famiglia”.

C’è anche un pensiero scritto direttamente dai neo-genitori:

“Lo scorso 4 giugno siamo stati benedetti dall’arrivo di nostra figlia, Lili. E’ più di quanto noi avessimo mai immaginato e siamo profondamente grati per tutto l’affetto e le preghiere che abbiamo sentito arrivare da ogni angolo del pianeta. Grazie per il vostro continuo supporto e per tutti i pensieri carini che ci state inviando in questo momento davvero speciale per la nostra famiglia”.

Non sono ancora state diffuse foto della neonata, così come ancora non sono arrivati commenti dagli altri membri della famiglia reale, bisnonna ‘Lilibet’ in testa. Va detto che in occasione dell’anniversario di nozze di Harry e Meghan, caduto lo scorso 19 maggio, la Royal Family ha preferito pubblicare sui propri account social ufficiali la notizia della gravidanza della Principessa Beatrice, in attesa del primo figlio dal marito Edoardo Mapelli Mozzi sposato nel giugno dello scorso anno. Vedremo se e come la nascita di Lili – e soprattutto la complicata eredità raccolta nel suo nome – sarà accolta in the Firm. Va detto che mettere come primo nome il soprannome privato – diciamo pure intimo – della Regina, da sempre molto attenta al suo ruolo e al rispetto delle istituzioni, sembra l’ennesima spallata ‘pop’ del ‘nipote ribelle’ e allergico alle regole di corte.