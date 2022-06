Matilda De Angelis e Pietro Castellitto sono stati paparazzati mentre si scambiavano un appassionato bacio sulle labbra.

Un nuovo amore segnerà l’estate 2022: si tratta di quello sbocciato tra i due giovani e talentuosi attori Matilda De Angelis e Pietro Castellitto. I due sono stati paparazzati da Diva e Donna mentre camminavano mano nella mano e si scambiavano un tenero bacio sulle labbra, ma al momento non hanno confermato pubblicamente la loro liaison.

Pietro Castellitto e Matilda De Angelis stanno insieme

Il settimanale Diva e Donna ha avvistato Matilda De Angelis e Pietro Castellitto insieme, a Roma, e in evidenti atteggiamenti intimi. I due si sarebbero concessi un pranzo insieme con la famiglia di lui prima di passeggiare per le vie di Monteverde, dove i paparazzi del settimanale li hanno sorpresi insieme. Secondo la rivista di Alfonso Signorini l’amore tra i due sarebbe sbocciato sul set di Rapiniamo il duce, film Netflix in uscita nel 2023. Al momento i due attori non hanno rotto il silenzio in merito alla liaison e in tanti tra i loro fan sono impazienti di saperne di più. Precedentemente Matilda De Angelis è stata legata al rapper Nayt, e a Vanity Fair aveva confessato:

“Nel mio ambiente di tende a tergersi con chi fa lo stesso mestiere, viene naturale perché si hanno gli stessi interessi e problemi”, aveva raccontato, e ancora: “Ma molto spesso ho sognato di amare un panettiere con cui non fossi continuamente costretta. a parlare di lavoro. L’amore però è imprevedibile”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG