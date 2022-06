Secondo indiscrezioni non correrebbe buon sangue tra i due giudici di X Factor Fedez e Ambra Angiolini.

C’è maretta nel dietro le quinte di X Factor tra Fedez e Ambra Angiolini? L’indiscrezione è stata lanciata da Chi, che ha fatto sapere anche che finora il rapper non ha mai taggato la collega nonostante invece abbia spesso condiviso le stories dei casting del programma in cui lei era presente. “Sono iniziate le riprese della nuova edizione di X Factor. In giura Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico, che hanno già iniziato a postare i fuori onda delle registrazioni. Ma c’è un particolare: Fedez non tagga mai la Angiolini, al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai? Tra i due cantanti non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti”, si legge sul settimanale.

Secondo indiscrezioni non correrebbe buon sangue tra Fedez e Ambra Angiolini che quest’anno, insieme a Rkomi e Dargen D’Amico, compongono la giuria del famoso talent show. I due ovviamente non hanno preso la parola in merito alla vicenda e al momento non è dato sapere se la questione sia autentica o se resterà soltanto un’indiscrezione senza riscontri.

Fedez senza dubbio è molto felice per la presenza di Rkomi e Dargen D’Amico all’interno dello show che gli ha regalato grande popolarità: i tre infatti sono buoni amici già da diverso tempo. Come procederanno le cose tra il rapper e Ambra Angiolini all’interno dello show?

