Nicolò Zaniolo papà: è nato Tommaso

Fiocco azzurro per Nicolò Zaniolo, il figlio avuto con l’ex compagna Sara Scaperrotta è nato. Si chiama Tommaso. A rendere pubblica la nascita del bimbo è la madre che su Instagram ha postato una foto in cui si scorge la mano del bebé. Allo scatto è accompagnata la prima dedica di Sara: “Benvenuto al mondo amore della mia vita…” seguito da due cuori blu, un arcobaleno e la lettera T come Tommaso.

Secondo quanto riportato dall’AdnKronos il papà del bambino è all’ospedale per essere vicino alla sua ex compagna e al bimbo.