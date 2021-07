Giulia Salemi e Stefano Sala si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, durante la terza edizione del reality show.

Tra di loro, nacque una bella amicizia che andò avanti anche una volta terminata la loro esperienza nel programma di Canale 5.

Quest’anno, quando Giulia Salemi è tornata per la seconda volta nella casa del GF Vip, Stefano Sala ha anche accontentato i suoi fan, pubblicando un post per supportare la sua amica in occasione di un televoto (dichiarazioni riportate dal sito di Novella 2000):

Mi stanno arrivando un sacco di messaggi per sostenere Giulia. Giulia ha tutto il mio sostegno e amore nella vita reale, come altri miei cari amici che conto sulle dita.

Nella casa di Cinecittà, sempre durante la quinta edizione, inoltre, la Salemi ha avuto diversi scontri con Dayane Mello, ex compagna di Stefano Sala da cui ha avuto la figlia Sofia. Sia Giulia che Dayane hanno dichiarato che la loro amicizia è sempre stata caratterizzata da alti e bassi.

I fan, però, hanno recentemente ipotizzato che l’amicizia tra Giulia Salemi e Stefano Sala potrebbe aver avuto una battuta d’arresto. Su Twitter, infatti, è stato fatto notare che il modello ha smesso di seguire la Salemi su Instagram. Al contrario, Giulia Salemi, invece, non ha tolto il “follow” a Stefano Sala.

Il modello ha direttamente chiarito il mistero, affermando che c’è stato un tentativo da parte di qualcuno di “craccare” il suo profilo Instagram e che, di conseguenza, il profilo è stato bloccato per due giorni. La situazione, ora, è tornata alla normalità.

Andando effettivamente a verificare su Instagram, infatti, Stefano Sala risulta tra i follower di Giulia Salemi.

L’amicizia tra Giulia e Stefano, quindi, procede tranquillamente.