Gossip: le notizie del 23 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 23 luglio 2021

Ilary Blasi, in una lunga intervista al magazine ‘F’, ha confessato candidamente di non voler abbandonare il proprio lavoro per amore del marito Francesco Totti:

Mai. Anche per poter dire un giorno: sai che c’è, io me ne vado. Nella vita non si sa mai, le cose con Francesco funzionano ma tutto può cambiare. E io voglio poter decidere, non stare appesa a un uomo.

Incidente per Giulia Stabile

Giulia Stabile, protagonista del video di Malibù del fidanzato Sangiovanni, ha postato, nelle scorse ore, una Instagram Stories, che ha preoccupato i fan. La vincitrice di ‘Amici 20‘, infatti, ha avuto un piccolo incidente durante una lezione di danza:

Incidenti del mestiere, soprattutto se uno in più è goffo. Tranquilli, è tutto a posto, però la storia è per chiedere a chi c’era se qualcuno ha il video dell’incidente, così ci facciamo due risate.

I consigli di Fedez sul sess0 durante la gravidanza: il gossip

Durante l’ultima puntata di ‘Muschio Selvaggio’, Fedez ha risposto, in maniera schietta e sincera, su alcune perplessità di uomini e donne su un tema assai delicato, ovvero il sesso durante la gravidanza. Ecco la sua risposta: