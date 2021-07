Insieme da ben 17 anni, Speranza Capasso e Alberto Maritato, protagonisti dell’ottava edizione di Temptation Island, proveranno a superare l’ennesima crisi che ha colpito il loro rapporto, ad un passo dal matrimonio.

Con un post pubblicato su Instagram, infatti, Speranza ha informato i fan della coppia riguardo la sua intenzione di risolvere le recenti incomprensioni con il suo fidanzato.

Circa dieci giorni fa, Alberto, rispondendo alle domande dei follower tramite Instagram Stories, aveva parlato di come la situazione con Speranza non fosse tra le migliori. Ricordiamo che Alberto, dopo i fatti avvenuti a Temptation Island, era riuscito a farsi perdonare da Speranza con una proposta di matrimonio.

Alberto, però, ha recentemente dichiarato che le discussioni con la fidanzata erano troppe e che i presupposti per un passo importante come le nozze rischiavano di venire a mancare.

Speranza ha teso la mano nei riguardi di Alberto, mostrandosi ben disposta a risolvere quest’ennesima crisi della loro lunghissima storia d’amore. Di seguito, trovate il post pubblicato da Speranza su Instagram:

Lo so bene che non tutti condividete il nostro percorso ma purtroppo siamo questi qui. Saremo sempre qui con voi a vivere sia tutte le cose belle che i momenti negativi! Siamo una coppia con tanti pregi e tanti difetti. Non vogliamo essere un esempio di coppia da seguire ma vogliamo mostrarci sempre per quelli che siamo. Sappiamo benissimo che una vacanza non può cambiare tanto ma avevamo veramente bisogno di stare un po’ da soli per parlare di tutto ciò che destabilizza questo rapporto. Sono passati tanti anni, è vero, ma io non credo in rapporti perfetti, ci sarà sempre qualcosa che può far saltare qualche equilibrio. Ci proveremo ancora una volta a superare tutto…