Dopo la sua frase sul suo ex, Nicolò Zaniolo, Chiara Nasti ha replicato contro chi l’ha accusata di body shaming.

Chiara Nasti aveva replicato contro un coro da stadio sul suo bebè in arrivo (avuto insieme al compagno, Mattia Zaccagni) affermando che le dimensioni del suo ex, Nicolò Zanioli, fossero quelle di un “gamberetto”. La vicenda aveva fatto finire sotto accusa l’influencer e in molti l’avevano tacciata di body shaming. Dopo le polemiche Chiara Nasti ha replicato via social scrivendo: “Penso che siano attacchi senza senso. Le mie risposte sono istintive e pare facciano sempre più scalpore delle cattiverie che mi vengono fatte e dette…quando appunto sono ‘risposte’ perché da me non parte mai niente”.

Chiara Nasti

Chiara Nasti replica alle critiche

Ancora una volta Chiara Nasti è tornata a difendersi via social dopo esser stata travolta da una vera e propria bufera a causa delle sue affermazioni sul suo ex, Nicolò Zaniolo. Dopo i cori da stadio sul bebè da lei atteso insieme a Zaccagni, l’influencer aveva infatti scritto via social: “Cosa ne penso del coro di Zaniolo? Che con quel gamberetto non si sa come abbia già avuto un bambino. Siete tutti sfigati e fate anche schifo“.

La vicenda ovviamente aveva generato un putiferio e in tanti avevano accusato Chiara Nasti di bodyshaming contro il calciatore della Roma. Zaniolo al momento non ha commentato l’accaduto e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

