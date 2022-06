Sabrina Ghio ha annunciato con un tenero post via social la nascita della sua seconda figlia, la piccola Mia.

Sabrina Ghio e il suo compagno Carlo Negri sono al settimo cielo dalla felicità: il 7 giugno 2022 la coppia ha dato il benvenuto alla piccola Mia. Per Sabrina Ghio si tratta della seconda figlia dopo Penelope, avuta insieme al suo ex compagno. “Adesso siamo completi, 3 kg di puro amore. Alle 12.20 sei arrivata tu, Mia Negri”, ha scritto nella didascalia al post con cui ha annunciato la nascita della bambina.

Sabrina Ghio: è nata la seconda figlia

Con un tenero post via social in cui è ritratta direttamente in ospedale a poche ore dal parto, Sabrina Ghio ha annunciato la nascita della sua seconda figlia. La piccola si chiama Mia ed è nata dall’amore per quello che tra pochi mesi sarà il marito della Ghio, Carlo Negri. I due convoleranno a nozze ad agosto.

La storia d’amore tra i due è sbocciata dopo l’addio di Sabrina Ghio a Federico Manzolli, padre di sua figlia Penelope. A Verissimo, in merito alla sua storia d’amore con Carlo, l’ex volto tv aveva dichiarato: “All’inizio io non volevo saperne; un po’ per la mia innata diffidenza nei confronti degli uomini, un po’ perché lui è più giovane di me di sei anni, e io non sono una ragazzina. Sono una madre con impegni e responsabilità”.

Oggi i due sembrano essere più felici e uniti che mai e in tanti tra amici e colleghi hanno fatto gli auguri alla coppia per l’arrivo della piccola Mia.

