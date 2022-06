Lorenzo Fragola ha raccontato via social di un suo attacco di panico e a seguire è stato travolto da un’ondata di critiche.

Lorenzo Fragola si è visto costretto a replicare contro alcuni haters che lo hanno accusato di essersi inventato di aver avuto un attacco di panico solo per ottenere visibilità. Il cantante nelle scorse ore aveva postato un video su TikTok dove raccontava l’accaduto e intimava ai fan di rivolgersi a dei professionisti per curare la propria salute mentale. “Per tutti quelli che dicono pubblicità. Pensate veramente che pubblicherei una cosa così intima e a tratti imbarazzante per pubblicità? Ma meno male che i vostri figli sono una generazione migliore di voi”, ha tuonato l’ex vincitore di X Factor dopo la valanga di insulti.

Lorenzo Fragola replica alle critiche

Lorenzo Fragola è da poco tornato alla ribalta dopo un periodo buio seguito alla scomparsa di suo padre e, nelle scorse ore, il cantante ha raccontato via social un suo attacco di panico e ha invitato i suoi fan a prendersi sempre cura della propria salute mentale. In molti hanno accusato il cantante di aver realizzato il suo video solo per ottenere visibilità e questo non ha mancato di mandare Lorenzo Fragola su tutte le furie. Il cantante riuscirà a ignorare le polemiche?

Solo di recente ha ammesso che, a causa del periodo buio da lui attraversato negli scorsi mesi, avrebbe pensato di abbandonare definitivamente la carriera televisiva.

