Amadeus ha confessato che il suo sogno sarebbe quello di portare sul palco di Sanremo 2023 una celebre e storica cantante italiana.

Amadeus sarà il direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 e lui stesso ha confessato di avere un sogno: portare di nuovo sul celebre palco dell’Ariston Mina. La cantante ha detto addio alle scene nel 1978 e da allora non è più apparsa in tv. “Farei di tutto per portare Mina sul palco di Sanremo 2023, magari potesse accadere. Il mio è un desiderio. Naturalmente è una sua decisione“, ha dichiarato Amadeus in occasione della conferenza stampa di Arena ’60, ’70, ’80 e ’90.

Amadeus

Amadeus: la confessione su Sanremo 2023

Nonostante manchi ancora tempo sono già in corso i preparativi per il Festival di Sanremo 2023 e Amadeus è stato confermato per la terza volta come direttore artistico della kermesse. Il conduttore ovviamente è impaziente di portare alcuni famosi ospiti sul palco dell’Ariston e lui stesso ha svelato che il sogno sarebbe quello di ospitare anche per una sola sola la Tigre di Cremona, Mina, che ormai da anni è lontana dalle luci dei riflettori.

In una sua vecchia intervista riportata da Il Fatto Quotidiano, la celebre cantante disse: “Preferisco un contratto a vita con la mia famiglia che con qualsiasi televisione, privata e non, Il contatto col pubblico lo tengo vivo coi miei dischi che mi rifiuto di promuovere, non per stravaganza o snobismo ma per quell’oscuro oggetto del desiderio: sentirmi sempre e comunque libera”. Amadeus riuscirà nell’ardua impresa di riportare la cantante in tv?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG