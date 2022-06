Giulia De Lellis ha smentito le voci in merito alla sua presunta crisi con Carlo Beretta e ha spiegato perché non si mostrerebbero insieme.

Nelle scorse settimane Giulia De Lellis è stata al centro di un gossip in merito a una sua presunta crisi con il fidanzato, Carlo Beretta, con cui per diverso tempo non si è mostrata insieme via social. Attraverso una serie di stories l’influencer ha messo a tacere la vicenda e ha specificato solamente che il suo fidanzato sarebbe estremamente riservato. “Vi spiegavo che Carlo è uno che rompe un po’, si vergogna, è una persona molto riservata. Ci tiene a tenere le sue cose tutte per sé”, ha dichiarato nelle sue stories.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis: la verità su Carlo Beretta

La ripetuta assenza di Carlo Beretta dalle stories della fidanzata Giulia De Lellis ha allarmato i fan dei social, che hanno subito pensato a una rottura tra i due. La questione è stata smentita dalla stessa influencer, che è appena tornata da una vacanza in Turchia proprio con il rampollo della famiglia Beretta. Tra i due tutto scorrerebbe liscio come l’olio, ma Giulia ha precisato che Carlo non ami apparire sui social e da sempre sarebbe geloso della sua privacy.

A quanto pare l’ex fidanzata di Damante rispetta questa decisione del fidanzato, e per questo lo mostra il meno possibile sui social. In tanti si chiedono se tra i due le cose evolveranno in futuro e se Carlo sia intenzionato a chiedere la mano alla bella influencer, con cui ormai fa coppia fissa da ben 2 anni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG