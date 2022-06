Al Bano Carrisi si è confessato senza filtri raccontando alcuni retroscena del periodo più buio della sua vita.

In occasione del suo 79esimo compleanno Al Bano ha rilasciato un’intervista a Gente, dove ha parlato ancora una volta dei momenti più difficili della sua vita, ossia quando ha dovuto fare i conti con la scomparsa di sua figlia Ylenia e con la fine del suo matrimonio con Romina Power, madre dei suoi primi quattro figli.

“Se sfoglio le pagine della memoria ce ne sono alcune nere, dure, tragiche. Quando è scomparsa mia figlia e quando è finito il mio rapporto con Romina non riuscivo a darmi risposte, vivevo uno tsunami esistenziale”, ha dichiarato il cantante, che in seguito è riuscito a trovare la serenità accanto a Loredana Lecciso.

Albano Carrisi

Al Bano Carrisi: il dramma

Al Bano Carrisi ha vissuto momenti tragici a causa della scomparsa di sua figlia, Ylenia Carrisi, di cui si sono perse le tracce a New Orleans nel 1994. In seguito all’accaduto e alla fine del suo matrimonio con Romina Power, Al Bano è riuscito a ritrovare la serenità tra le braccia di Loredana Lecciso, con cui ha avuto i suoi due figli più piccoli, Jasmine e Al Bano Jr.

Nonostante i due abbiano deciso di non sposarsi, Al Bano ha riservato parole di incommensurabile amore per la sua compagna durante la sua intervista a Gente: “E’ bella e intelligente. E’ la madre dei miei due figli, è attenta e pratica nell’educazione dei figli, in questo siamo allineati”, ha dichiarato.

