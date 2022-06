Alessandro Iannoni ha organizzato uno scherzo a sua madre Carmen Di Pietro e le ha fatto credere di essere ubriaco e di frequentare alcune ragazze.

Con l’aiuto di Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni ha organizzato uno scherzo a sua madre Carmen Di Pietro e si è mostrato mentre beveva e flirtava con alcune ragazze. La naufraga ovviamente è andata su tutte le furie, e ha tuonato: “Non lo riconosco! Non è il mio Alessandro quello! È tutta colpa di Guendalina, quella disgraziata. Non hai l’approvazione della mamma, eri uscito per un’altra situazione. Io l’avrei tenuto qui legato, non l’avrei fatto uscire. Esce una sera, poi prende il vizio ed esce sempre. Ho le caldane, ma è uno scherzo? Sono tutta agitata!”.

Carmen Di Pietro è andata letteralmente su tutte le furie quando ha visto il video realizzato per lei dal figlio Alessandro all’Isola dei Famosi, e infine Ilary Blasi è stata costretta a intervenire per tranquillizzare la naufraga e svelarle che si trattasse di uno scherzo. Nel video si vedeva l’ex naufrago flirtare con alcune ragazze e fare con loro dei brindisi. “La sera ogni tanto c’è Guendalina che mi chiama, è una bella compagnia, mi ha presentato un sacco di amiche. Il giorno studio, la sera esco. Mi sto frequentando con molte ragazze, non sono fidanzato, ma esco e mi diverto”, aveva detto Alessandro nel video mostrato a Carmen Di Pietro.

Di recente l’ex naufrago ha anche svelato che sua madre sarebbe completamente gelosa delle sue nuove fiamme.

