Viktorija Mihajlovic ha dedicato un commovente messaggio a suo padre Sinisa Mihajlovic, che sta affrontando la sua battaglia contro la leucemia.

Ad aprile Sinisa Mihajlovic ha dovuto fare ritorno in ospedale per affrontare un nuovo percorso di cure contro la leucemia mieloide. Sua figlia Viktorija, come il resto della sua famiglia, non ha mai smesso di stargli accanto e sui social gli ha dedicato un tenero post e i versi del brano Guerriero, di Marco Mengoni. “Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre”, ha scritto la ragazza.

Sinisa Mihajlovic: il messaggio della figlia Viktorija

Viktorija Mihailovic, la primogenita che l’allenatore rossoblu ha avuto insieme a Arianna Rapaccioni, ha dedicato un commovente messaggio al padre e sui social in tanti le hanno inviato messaggi d’affetto e d’incoraggiamento ora che Mihajlovic ha confessato di dover affrontare nuovamente la sua battaglia contro la leucemia mieloide.

Ad aprile l’allenatore ha fatto ritorno al Sant’Orsola di Bologna per affrontare un nuovo percorso di cure, e in una conferenza stampa (riportata dall’Ansa) aveva detto: “In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma purtroppo queste malattie sono subdole e bastarde: e dalle ultimi analisi, sono emersi campanelli allarmanti che fanno pensare che la leucemia possa riemergere”.

