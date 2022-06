Secondo indiscrezioni Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta starebbero vivendo un periodo di crisi.

Crisi in vista per Giulia De Lellis e Carlo Beretta? I due da diverso tempo non si mostrano più insieme sui social e, secondo indiscrezioni, quello che starebbero attraversando sarebbe il loro primo periodo di maretta dopo due anni altrimenti perfetti. Al momento i due diretti interessati non hanno confermato né smentito l’indiscrezione, e i fan sono impazienti di saperne di più.

Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Carlo Beretta in crisi: l’indiscrezione

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete, Giulia De Lellis e Carlo Beretta starebbero attraversando un periodo di crisi. I due non si mostrano insieme sui social da diversi giorni ma, del resto, hanno sempre vissuto la loro liaision nel massimo riserbo e senza condividere “troppo” sui social (fatto che, almeno per il momento, farebbe ben sperare i fan). La storia tra i due è iniziata nel 2020, all’indomani dall’addio tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Carlo era un amico dello stesso Dj veronese, che infatti non ha preso affatto bene la vicenda: “Io e Carlo eravamo amici. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici. Evidentemente non era un mio amico. L’ho anche chiamato ma la situazione era ormai chiara. Avrei preferito saperlo prima”, aveva dichiarato a Verissimo.

