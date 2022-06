Il conduttore Giancarlo Magalli ha confessato di esser stato ricoverato per alcuni giorni a causa di un’infezione.

Giancarlo Magalli è stato ricoverato per una non meglio precisata infezione. Lui stesso lo ha confessato sulle pagine di Nuovo Tv, dove avrebbe precisato di sentirsi meglio e di aver potuto fare finalmente ritorno a casa.

Giancarlo Magalli

Giancarlo Magalli in ospedale: i motivi

Giancarlo Magalli ha tranquillizzato i suoi fan attraverso le pagine di Nuovo Tv dopo il recente ricovero da lui subito a causa di alcuni problemi di salute legati ad una fastidiosa infezione. Il conduttore, una volta tornato a casa, si sarebbe subito rimesso a lavoro e avrebbe già scritto tre nuovi quiz da proporre alla Rai. Al momento non è dato sapere quale infezione abbia colpito Magalli e sulla questione il conduttore ha preferito mantenere il massimo riserbo.

Di recente il conduttore è protagonista di alcune delle nuove puntate di Don Matteo (al fianco di Raoul Bova dopo l’addio di Terence Hill). Secondo indiscrezioni Magalli potrebbe approdare nella prossima edizione di Ballando con le Stelle (anche se ancora non è dato sapere se possa essere scelto come giurato o come ballerino). I fan sono in attesa di saperne di più, ma sulla questione per ora tutto tace.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG