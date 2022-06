Secondo indiscrezioni non correrebbe buon sangue tra il fidanzato di Aurora Ramazzotti e il suo migliore amico, Tommaso Zorzi.

Secondo The Pipol Gossip ci sarebbe “il gelo siderale” tra Goffredo Cerza e Tommaso Zorzi, rispettivamente il fidanzato e il migliore amico di Aurora Ramazzotti. Il magazine ha fatto sapere che i due non si seguirebbero sui social e, a quanto pare, tra loro non sarebbe mai corso buon sangue. L’indiscrezione non ha ricevuto conferme e in tanti tra i fan dei social sono impazienti di saperne di più.

Aurora Ramazzotti: il rapporto tra Goffredo e Zorzi

Tra Tommaso Zorzi e Goffredo Cerza non corre buon sangue? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente, ma al momento i due non l’hanno confermata e i fan sono curiosi di saperne di più. Aurora ha sempre preferito mantenere riserbo sulla sua vita privata e sulle sue amicizie, e pertanto non ha rivelato alcun dettaglio che lasci presagire come stiano davvero le cose tra i due.

Aurora e Goffredo fanno coppia fissa ormai da moltissimi anni e sono andati a vivere insieme a Milano. Lei e Zorzi hanno vissuto alti e bassi invece, e la loro amicizia sarebbe tornata a decollare dopo l’esperienza vissuta dall’influencer al GF Vip 5. “Siamo due teste di… Io forse un po’ più di lei. Però mi gioco tutto, ma Aurora per me farebbe qualsiasi cosa”, aveva dichiarato Zorzi durante la sua esperienza al programma tv.

